Die freie Schotterfläche zwischen Burgstraße, Mühlstraße und Am Plan in Bitterfeld wird seit Jahren als kostenfreier Parkplatz genutzt, auch wenn sie nicht offiziell dafür ausgewiesen ist.

Löcher geschlossen - Autofahrer in Bitterfeld können wieder besser an der Mühlstraße parken

Bitterfeld/MZ. - Autofahrer in Bitterfeld können seit Wochenstart besser an der Mühlstraße parken.

Die freie Schotterfläche zwischen Burgstraße, Mühlstraße und Am Plan in Bitterfeld wird seit Jahren als kostenfreier Parkplatz genutzt, auch wenn sie nicht offiziell dafür ausgewiesen ist. Doch die tagtägliche Benutzung und das Wetter führen dazu, dass immer wieder Unebenheiten und größere Löcher im Boden entstehen. Die Stadt lässt zwar die größten Unebenheiten in gewissen Abständen beseitigen. Doch das hält meist nicht lange vor.

Zuletzt waren vor allem im Bereich der Zufahrt große Löcher entstanden, die bei Regen mit Wasser vollliefen. Hier wurde nun Abhilfe geschaffen. Die Einfahrt wurde begradigt und mit festem Material ausgebessert. So ist eine durchgehend-ebene, befestigte Fläche entstanden, über die Autos nun gefahrlos auf den Platz gelangen, um zu parken.