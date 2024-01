Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verstärkt den Auto- und Radfahrverkehr kontrolliert. Mit Folgen.

Kein Licht, zu schnell, Mängel an Bereifung - Ganztägige Großkontrolle in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verstärkt den Auto- und Radfahrverkehr kontrolliert. Im Fokus stand nach Angaben der Beamten die Überprüfung des technischen Zustandes, insbesondere die Beleuchtung der Fahrzeuge.

Mit einem größeren Aufgebot waren die Beamtinnen und Beamten an verschiedenen Orten präsent und überprüften 215 Fahrzeuge und deren Nutzer. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte zwei Straf- und 83 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Unter anderem wurden sechs Kraftfahrzeuge festgestellt, deren Beleuchtung nicht einwandfrei funktionierte. An zwei Fahrrädern fehlte das Licht gänzlich. Vereinzelt wurden Mängel an der Bereifung bemerkt.

Zur Kontrolle gehörten auch Geschwindigkeits messungen innerhalb der Orte. Dabei wurden 16 Verstöße festgestellt und geahndet. Der Spitzenreiter war mit 61 Kilometern pro Stunde in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Wolfen, einer 30er Strecke, unterwegs. Zudem fiel in Zerbst ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf, der die erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug nicht nachweisen konnte.