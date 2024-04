In Bitterfeld werden in der Nacht von Unbekannten Fahrräder und ein Motorroller geklaut

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in mehreren Fällen in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ/ung - In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße in Bitterfeld eingedrungen und haben dort gleich mehrere Fahrräder im Gesamtwert von annähernd 6.000 Euro gestohlen. Zudem ließen sie dort gelagerte Getränke sowie eine Kamera mitgehen, wie die Polizei informiert.

Ein blauer Motorroller „Explorer“, der in der Niemegker Straße abgestellt war, wurde in der gleichen Nacht von dreisten Dieben entwendet. Das Zweirad war laut Polizei mit einem Schloss versehen. Zur Höhe des Schadens hier liegen derzeit noch keine Angaben vor.