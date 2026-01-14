weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. In der Nacht zum Dienstag: „Ich habe inzwischen ein paar Foto gesehen. Es ist ein Schock“ - Feuer vernichtet Strandbar an der Goitzsche

In der Nacht zum Dienstag „Ich habe inzwischen ein paar Foto gesehen. Es ist ein Schock“ - Feuer vernichtet Strandbar an der Goitzsche

Die „Tiki Strandbar der Baari“ ist Dienstagnacht am Bitterfelder Stadthafen in Flammen aufgegamgem. Der Besitzer erfährt vom Brand im Thailand-Urlaub. Wie es nun weiter geht.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 14.01.2026, 09:35
Nur noch Reste sind von der Bar und den Anbauten übriggeblieben.
Nur noch Reste sind von der Bar und den Anbauten übriggeblieben. Foto: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld/MZ. - Ein Ausflugsziel an der Goitzsche ist in der Nacht zum Dienstag das Opfer eines Brandes geworden. Die „Tiki Strandbar der Baari“ am Bitterfelder Stadthafen wurde von den Flammen zerstört.