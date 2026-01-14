Seit Anfang August 2025 ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und mehrfachen Computerbetrugs zum Nachteil einer 34-jährigen Geschädigten.

Unbekannter hebt in Jeßnitz Geld mit gestohlener EC-Karte ab - Wer kennt den Mann?

Wer kann Hinweise zu dem Mann auf den Fotos geben?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die Geschädigte am Mittwoch, 6. August 2025, in einem Supermarkt im Barbaraweg in Gräfenhainichen auf, als ihr durch einen unbekannten Täter die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde.

Kurze Zeit später wurden mit der gestohlenen EC-Karte Tabakwaren an einem Zigarettenautomaten in Zschornewitz gekauft und Bargeld an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Jeßnitz abgehoben. Dadurch entstand ein finanzieller Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht, die den unbekannten männlichen Täter bei der Geldabhebungen am Geldautomaten in Jeßnitz zeigen. Auffällig ist, dass er sich die Nase zuhält, offenbar, um seine Identität zu verschleiern. Die Polizei fragt nun: Wem ist diese Person bekannt? Wer kann Hinweise zu ihrer Identifizierung geben?

Sachdienliche Hinweise gehen an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in Bitterfeld unter Tel.: 03493/30 10. Außerdem ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.