Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner hat mit scharfen Worten die Firma Remondis wegen der Probleme mit den Gelben Säcken kritisiert. Er zweifelt öffentlich an, dass das Unternehmen für diese Aufgabe geeignet ist. Nichtabholungen in Köthen und Zerbst verschärfen das Problem.

Landrat droht mit Neubeauftragung für die Gelben Säcke: „Sind sehr unzufrieden mit Remondis“

Inzwischen macht nicht nur die Verteilung, sondern auch die Abholung der Gelben Säcke in Anhalt-Bitterfeld , Köthen und Zerbst Probleme.

Bitterfeld/Köthen/MZ. - Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat Landrat Andy Grabner (CDU) das Unternehmen Remondis kritisiert, das seit Januar in Anhalt-Bitterfeld für die Entsorgung über den Gelben Sack zuständig ist. Sowohl die weggefallene Verteilung von Rollen mit Gelben Säcken als auch die mangelhafte Abholung der vollen Säcke verurteilt Grabner.