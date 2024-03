Frauenpower in Gambia - Wie Kerstin Gebhardt aus Bobbau in Afrika hilft

Eine Allianz der Stärke: Kerstin Gebhardt und gambische Frauen setzen sich Hand in Hand für nachhaltige Entwicklung ein.

Bobbau/MZ. - Für Kerstin Gebhardt war es ein Satz, der ihr Leben veränderte: „Kind, iss deinen Teller auf, in Afrika hungern die Kinder.“ Diese Floskel ihrer Großmutter trieb sie an, einen Beitrag gegen den Hunger in Afrika zu leisten. Vor gut zehn Jahren, als der familiäre Druck nachließ und ihr Sohn eigenes Geld verdiente, beschloss die damals 48-Jährige, nach Afrika zu reisen und dort anzupacken.