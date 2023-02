Reuden/MZ - Am Kuchenstand duftet es nicht nur nach Selbstgebackenem, sondern auch nach frischem Kaffee. Das alles vorbereitet haben die Leute der Vereine NATÜRlich Reuden sowie Florian Reuden, denn in jenem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen gibt es heute einen Tag der offenen Tür im Tiergehege. Und das aus gutem Grund: Der Zörbiger Tierschutzverein, der die Anlage seit 1. Januar als neuer Träger betreibt, hat dazu eingeladen und will an diesem Sonnabend über Konzept und Vorhaben informieren.