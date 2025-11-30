weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Landkreis ordnet Strukturen neu: Eröffnung am Montag in Bitterfeld - Was sich hinter dem Sozialen Kompetenzzentrum verbirgt

Landkreis ordnet Strukturen neu Eröffnung am Montag in Bitterfeld - Was sich hinter dem Sozialen Kompetenzzentrum verbirgt

Mit dem Start in die Vorweihnachtszeit eröffnet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Montag. 1. Dezember, einen neuen Anlaufpunkt, an dem gleich drei Behörden unter einem Dach arbeiten.

Von Thomas Schmidt 30.11.2025, 12:00
Blick auf das neue Kompetenzzentrum
Blick auf das neue Kompetenzzentrum Foto: Thomas Schmidt

Bitterfeld/MZ. - Mit dem Start in die Vorweihnachtszeit eröffnet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Montag, 1. Dezember, in der Chemieparkstraße 7 in Bitterfeld sein neues Soziales Kompetenzzentrum.