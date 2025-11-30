Landkreis ordnet Strukturen neu Eröffnung am Montag in Bitterfeld - Was sich hinter dem Sozialen Kompetenzzentrum verbirgt

Mit dem Start in die Vorweihnachtszeit eröffnet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Montag. 1. Dezember, einen neuen Anlaufpunkt, an dem gleich drei Behörden unter einem Dach arbeiten.