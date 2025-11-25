weather wolkig
  4. „Das Mutbuch von alten Sagen und neuem Mut“: Lektüre für starke Kids: Warum der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein „Mutbuch“ für Kinder herausgibt

Das „Mutbuch“ vereint verschiedene Sagen der Vergangenheit, Geschichten der Gegenwart und lädt dazu ein, sich Gedanken über die Zukunft zu machen sowie vor allem Ängste beseitigen. Wie es dazu kam.

Von Benjamin Telm Aktualisiert: 25.11.2025, 16:38
Anna Mittermayer, evangelische Pfarrerin der Kirchenregion 15 Türme, präsentiert den Kids ihr neues Werk und stellt Fragen zum Mutmonster.
Bitterfeld/MZ. - „Wann wart ihr das letzte Mal mutig?“, fragt Landrat Andy Grabner (CDU) die Viertklässler in der Aula. „Ich, als ich das letzte Mal beim Zahnarzt war“, sagt er weiter. Eine Aussage, mit der sich die Kids an diesem Morgen identifizieren können. Zahnärzte scheinen weder beim Landrat noch bei den Kids der Grundschule in der Bitterfelder Anhaltsiedlung einen guten Ruf zu genießen. Dennoch ist es wichtig, sich für sein eigenes Wohl zu überwinden.