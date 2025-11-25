Ein Jahr Mitarbeit im Stadtrat Braunsbedra als eigene Fraktion mit sechs Mitgliedern. Dazu zogen die Räte der Bürgerinitiative Braunsbedra jetzt öffentlich Bilanz und stellten ihre weiteren Pläne vor.

Was neue Fraktion über ihre Arbeit im Stadtrat sagt

Braunsbedra/MZ. - Seit der Kommunalwahl im Sommer 2024 ist die Bürgerinitiative (BI) Braunsbedra als Fraktion im Stadtrat vertreten. Aus zunächst vier Mitgliedern sind inzwischen sechs Mitstreiter geworden. Sie luden jetzt zu einem Bürgerdialog ein, um nach einem Jahr Arbeit Bilanz zu ziehen und von den Einwohnern zu hören, wo sie gerade der Schuh drückt. Rund 30 Interessierte kamen.