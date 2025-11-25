23.000 Euro haben die „Biker zeigen Herz für Kinder“ in diesem Jahr zusammengetragen und in den zehn Jahren ihres Wirkens insgesamt 323.000 Euro. Wer diesmal bedacht wird und wie es weitergeht.

23.000 Euro gesammelt: Dessauer Biker haben auch im zehnten Jahr ein großes Herz für Kinder gezeigt

Ingo Ondrey und Karl-Heinz Richter von „Biker zeigen Herz für Kinder“ übergeben einen Spendenscheck an Ruth Bösener von der Difa Frühförderstelle und Tobias Nahlik vom Behindertenverband Dessau (v.l.n.r.).

Dessau-Rosslau/MZ. - „Unser Projekt 2025 ist beendet“, verkünden Karl-Heinz Richter und Ingo Ondrey von „Biker zeigen Herz für Kinder“. Zum zehnten Mal haben die Biker Spenden gesammelt für den guten Zweck. 23.000 Euro sind zusammengekommen, erzählen sie stolz und danken vor allem allen, die das möglich gemacht haben.