weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Der Weg zur eigenen Musik: Große Leidenschaft zum Jazz - Dessauer Big-Band-Leiter veröffentlicht erstes eigenes Album

Der Weg zur eigenen Musik Große Leidenschaft zum Jazz - Dessauer Big-Band-Leiter veröffentlicht erstes eigenes Album

George Kontomichalis hat das Album „First Flight“ herausgebracht – es ist eine Reise durch eigene Kompositionen und musikalische Inspirationen. Wie es dazu kam.

Von Tizian Hempel 30.11.2025, 12:00
Musiker George Kontomichalis ist Leiter der Kurt Weill Big Band und hat ein eigenes Album aufgenommen.
Musiker George Kontomichalis ist Leiter der Kurt Weill Big Band und hat ein eigenes Album aufgenommen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Aus den Fenstern der Erdmannsdorffstraße 3 klingen verschiedenste Melodien. Klavierakkorde mischen sich mit Schlagzeugrhythmen. Im Raum 3.05, ganz oben unter dem Dach – dem Orchesterzimmer – sitzt George Kontomichalis, vertieft in seine Welt der Töne.