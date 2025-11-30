George Kontomichalis hat das Album „First Flight“ herausgebracht – es ist eine Reise durch eigene Kompositionen und musikalische Inspirationen. Wie es dazu kam.

Große Leidenschaft zum Jazz - Dessauer Big-Band-Leiter veröffentlicht erstes eigenes Album

Der Weg zur eigenen Musik

Musiker George Kontomichalis ist Leiter der Kurt Weill Big Band und hat ein eigenes Album aufgenommen.

Dessau/MZ. - Aus den Fenstern der Erdmannsdorffstraße 3 klingen verschiedenste Melodien. Klavierakkorde mischen sich mit Schlagzeugrhythmen. Im Raum 3.05, ganz oben unter dem Dach – dem Orchesterzimmer – sitzt George Kontomichalis, vertieft in seine Welt der Töne.