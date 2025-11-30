Das Wolfgangstift in der Köthen Bärteichpromenade droht von unten Feuchte einzudringen. Was man dagegen plant.

Bauarbeiten am Wolfgangstift in Köthen - Warum dort Mauerwerksperren errichtet werden

Architekt Michael Zimmer (li.) und Herbert Dölle von der Stiftung Hospital St. Jakob informieren sich über den Baufortschritt am Wolfgangstift.

Köthen/MZ. - Rund eine Million Euro, schätzt Herbert Dölle, hat man seit 2016 investiert. Das Dach ist neu gedeckt und das Foyer samt Treppenhaus nach alten Befunden gemalert worden – und nächstes Jahr, kündigt er an, sind die Fenster im Wolfgangstift an der Reihe. Nicht alle – dafür reiche das Geld nicht, betont der Geschäftsführer der Stiftung Hospital St. Jakob. Aber zumindest die undichten und defekten würde man ersetzen. Die denkmalrechtliche Genehmigung, ergänzt der verantwortliche Architekt Michael Zimmer, liege bereits vor.