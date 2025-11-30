Von Kayna bis Droyßig, Weißenborn, Rehmsdorf bis Nonnewitz und an vielen anderen Orten trafen sich die Jung und Alt auf Weihnachtsmärkten und in Kirchen.

1. Advent rund um Zeitz: Oh du Fröhliche klingt es in der Kaynaer Kirche

Am Samstag stimmte der Männergesangsvereins Harmonie in Kayna unter Leitung von Peter Czok auf die Weihnachtszeit ein.

Kayna/MZ. - Das erste Lichtlein am Adventskranz brennt und ein Duft von gebackenen Waffeln, Glühwein und Tannengrüne liegt in der Luft.

Punktlich 17.15 Uhr kam am Samstag der Weihnachtsmann auf dem Traktorenanhänger nach Weißenborn. Gegen ein kleines Gedicht oder Lied gab es Süßes aus dem Sack. Foto: René Weimer

Von Kayna bis Droyßig, Weißenborn, Rehmsdorf bis Nonnewitz und an vielen anderen Orten trafen sich die Jung und Alt auf Weihnachtsmärkten und in Kirchen.

Die Kinder der Grundschule Rehmsdorf führten am Samstag ein modernes Krippenspiel auf. Foto: René Weimer

Zahlreiche Helfer und Vereine haben ihre Dörfer wundervoll geschmückt, Weihnachtsbäume dekoriert, zahlreiche Stände aufgebaut und in Rehmsdorf vor dem stattlichen Bürgerhaus einen riesigen Schwibbogen aufgestellt. In Droyßig bietet das Schloss eine wundervolle Kulisse für den Weihnachtsmarkt.