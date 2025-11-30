Weihnachtsmärkte am 1. Wochenende im Advent 1. Advent rund um Zeitz: Oh du Fröhliche klingt es in der Kaynaer Kirche
Von Kayna bis Droyßig, Weißenborn, Rehmsdorf bis Nonnewitz und an vielen anderen Orten trafen sich die Jung und Alt auf Weihnachtsmärkten und in Kirchen.
Kayna/MZ. - Das erste Lichtlein am Adventskranz brennt und ein Duft von gebackenen Waffeln, Glühwein und Tannengrüne liegt in der Luft.
Foto: René Weimer
Foto: René Weimer
Zahlreiche Helfer und Vereine haben ihre Dörfer wundervoll geschmückt, Weihnachtsbäume dekoriert, zahlreiche Stände aufgebaut und in Rehmsdorf vor dem stattlichen Bürgerhaus einen riesigen Schwibbogen aufgestellt. In Droyßig bietet das Schloss eine wundervolle Kulisse für den Weihnachtsmarkt.