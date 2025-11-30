weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Eröffnung in Bitterfeld - Was sich hinter dem Sozialen Kompetenzzentrum verbirgt

Mit dem Start in die Vorweihnachtszeit eröffnet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Montag. 1. Dezember, einen neuen Anlaufpunkt, an dem gleich drei Behörden unter einem Dach arbeiten.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 30.11.2025, 13:26
Blick auf das neue Kompetenzzentrum in Bitterfeld. Foto: Thomas Schmidt

Bitterfeld/MZ. - Mit dem Start in die Vorweihnachtszeit eröffnet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Montag, 1. Dezember, in der Chemieparkstraße 7 in Bitterfeld sein neues Soziales Kompetenzzentrum.