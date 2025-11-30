In Rackith und Bietegast bereiten Ehrenamtliche wie Tim Bremisch und Alexander Klauß zwei Weihnachtsmärkte vor. Was Besucher erwartet – von Kita-Auftritten bis zur großen Feuershow.

Weihnachtszauber auf dem Dorf: Rackith und Bietegast zeigen, wie es geht

Tim Bremisch (l.) und Alexander Klauß stehen stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen, die in Rackith und Bietegast für Adventsstimmung sorgen.

Rackith/Bietegast/MZ. - Wenn Tim Bremisch über den Rackither Sportplatz läuft, dann klingt es fast, als würde er noch einmal durchgehen, was bald passieren wird: Feuerschale hier, die Hütten dort, hinten die Bühne. Seit 2017 organisiert der Vorsitzende des VfB Rackith das „Weihnachtssingen“. Wie er der MZ betont, mit einem klaren Ziel: Ein Weihnachtsfest, das man sich noch leisten kann und das das gesamte Dorf zusammenbringt.