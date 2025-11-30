weather regen
In Rackith und Bietegast bereiten Ehrenamtliche wie Tim Bremisch und Alexander Klauß zwei Weihnachtsmärkte vor. Was Besucher erwartet – von Kita-Auftritten bis zur großen Feuershow.

Von Paul Damm 30.11.2025, 14:00
Tim Bremisch (l.) und Alexander Klauß stehen stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen, die in Rackith und Bietegast für Adventsstimmung sorgen.
Tim Bremisch (l.) und Alexander Klauß stehen stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen, die in Rackith und Bietegast für Adventsstimmung sorgen. (Foto: P. Damm)

Rackith/Bietegast/MZ. - Wenn Tim Bremisch über den Rackither Sportplatz läuft, dann klingt es fast, als würde er noch einmal durchgehen, was bald passieren wird: Feuerschale hier, die Hütten dort, hinten die Bühne. Seit 2017 organisiert der Vorsitzende des VfB Rackith das „Weihnachtssingen“. Wie er der MZ betont, mit einem klaren Ziel: Ein Weihnachtsfest, das man sich noch leisten kann und das das gesamte Dorf zusammenbringt.