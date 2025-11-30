In der Dessauer „ILCO“-Gruppe soll Angehörigen und Patienten von Darmkrebs, Morbus Crohn und verschiedenen Stoma geholfen werden. Warum sich Michael Eichelberg engagiert.

Nach der Diagnose Darmkrebs: Wie ein Dessauer Betroffenen helfen und wieder Mut geben will

Matthias Eichelbaum ist seit 2025 Gruppensprecher der Selsthilfegruppe der ILCO in Dessau.

Dessau-Roßlau/MZ. - Über Krebs spricht kaum jemand gern. Meist rückt das Thema erst in den Blick, wenn man selbst oder jemand im Umfeld betroffen ist. Doch die Krankheit prägt viele Biografien – fast jeder kennt Menschen, die an Krebs leiden oder ihn nicht überlebt haben.