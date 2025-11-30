Am Mittwoch verlieh die Hochschule Merseburg Lehrpreise für studentisches Engagement und innovative Lehre. Wer die Preisträger sind und warum die Ehrung so wichtig ist.

Neben Mateo Radici (rechts) wurden vier weitere Studenten (einer nicht auf dem Foto) und die Lehrende Annette Henn (links) ausgezeichnet.

Merseburg/mz. - „Für mich ist es eine unglaublich große Ehre, dass ich heute diese Auszeichnung erhalten habe“, sagte Mateo Radici. Er ist einer von fünf Studierenden der Hochschule Merseburg, die am Mittwoch für besonderes studentisches Engagement im Theater am Campus geehrt wurden.