Der Hoymer Futterhütten-Besitzer André Bormann lädt wieder zu einem Weihnachtsmarkt ein - und zwar mit einem eigens dafür erstellten Lied. Der „Hofzauber“ steigt am 19. und 20. Dezember.

Jens Reinheimer, André Bormann und Lucas (v.l.n.r.) haben die Glühweinhütte für Markt und Baumverkauf in Hoym schon aufgebaut.

Hoym/MZ - Die Weihnachtsglocken klingen. Und ist da in dem Lied tatsächlich von der Harzer Futterhütte die Rede? André Bormann lacht. „Fotos machen und in den Status stellen, kann jeder“, sagt der Hoymer Bio-Bauer, der die Futterhütte betreibt. Also sollte die Ankündigung seines Weihnachtsmarktes von einem eigenen Werbe-Jingle begleitet werden. „Da in der Familie und im Freundeskreis aber niemand professionell singt, habe ich einfach die KI genutzt. Da gibt man Stichworte ein, sie setzt das um.“ Je genauer die Vorgaben, desto besser das Ergebnis.