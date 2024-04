Die Täter schlugen in Brehna eine der Scheiben des Tores ein und zwängten sich durch diese in das Gerätehaus. Dann schrillte der Alarm.

Brehna/Tollwitz/Weissenfels/MZ. - Der Alarm am Feuerwehrgerätehaus Brehna schrillte in der Nacht zum vergangenen Donnerstag gegen 4 Uhr. Als die Kameraden acht Minuten später eintrafen, bot sich ihnen ein schlimmer Anblick. Einbrecher hatten Plastikscheiben des Haupttors zerschlagen und waren durch diese ins Innere gekrochen. Dort suchten sie zielgerichtet nach Beute. „Die Einbrecher haben die Jalousien an unserem HLF geöffnet, sind aber wohl nicht fündig geworden“, sagt Ortswehrleiter Andreas Wolkenhaar. Anschließend versprühten die Täter das Pulver aus Feuerlöschern, um ihre Spuren zu verwischen. Die Feuerwehr Brehna war aber nicht das einzige Opfer in jener Nacht.