Einbrecher demontieren und stehlen Rohre im Wert von 7.000 Euro aus Haus in Wolfen

Wolfen/MZ - Diebe haben aus einem leerstehenden Haus in Wolfen Heizungsrohre im Gesamtwert von 7.000 Euro entwendet.

So sollen die Täter durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses in der Greppiner Straße eingeschlagen und darüber eingestiegen sein. Danach haben sie in drei Etagen etwa einhundert Meter Heizungsrohre demontiert und mitgenommen.

Die Tat ist der Polizei am Dienstag gemeldet worden, wann genau sie sich ereignet hat, ist bislang unklar.