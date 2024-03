Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pouch/MZ. - In Pouch lebt eine Frau, deren Lebensgeschichte so bewegend ist, wie ihr unermüdlicher Einsatz für den Sport. Gerlinde Kador ist mit ihren 83 Jahren nicht nur die älteste Absolventin des Sportabzeichens in Gold in Sachsen-Anhalt, sondern auch ein gutes Beispiel dafür, dass wahre Leidenschaft für Sport keine Altersgrenze kennt. Jede Woche trifft sich die Poucherin mit ihrer Frauensportgruppe in der alten Turnhalle von Pouch.