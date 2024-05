Friedersdorf/MZ. - Durst ist einmal mehr angesagt bei hohen Temperaturen. In Friedersdorf gibt es dafür jetzt eine wunderbare Möglichkeit mehr, jenen zu stillen: Mit einem Trinkwasserbrunnen des Wasserversorgers Midewa, der pünktlicher als mit dem erneut vorzeitig eingetroffenen Sommer nicht hätte eingeweiht werden können.

Idealen Platz gefunden

Und idealer hätte auch der Standort nicht gefunden werden können, wie sich alle an dem Vorhaben beteiligten Akteure einig sind. Der Platz vor der Engelkirche in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bernsteinschule ist das Zentrum des Ortes. „Unser Dorfkern also“, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Naumann (parteilos). „Und den werten wir damit auf.“ Sie ist sich sicher, dass der Brunnen gut angenommen wird – nicht nur von den Einheimischen, sondern auch von Touristen. Die würden hier einen neuen Anziehungspunkt finden, an dem sie Rast machen, sich ihre Trinkflaschen auffüllen und obendrein auch die evangelische Kirche besichtigen können. Deren Förderkreis hat übrigens auch schon zur feierlichen Einweihung in das Gotteshaus eingeladen und Eckhard Baum spielte dort auf der Orgel – passend zum Anlass – einige Wasserlieder. Zwei Turmbläser hatten zudem das Zeremoniell eröffnet.

Kinder total begeistert

Vollauf begeistert sind natürlich vor allem die Kinder von der Schule und dem dazugehörigem Hort „Schulkinderhaus“: Sie nahmen gleich Besitz von ihrer neuen Attraktion vor Ort – und haben diesen Höhepunkt auch gebührend vorbereitet. Gemeinsam mit Hortleiterin Heike Ost wurde ein anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt und dargeboten, was bei den Teilnehmern großen Anklang fand und den jungen Künstlern viel Applaus brachte.

Auch für Midewa-Geschäftsführer Uwe Störzner war das begeisternd: „Es ist toll, wie man sich hier über den Brunnen freut“, sagte er und hatte natürlich auch noch so einige Präsente für die Mädchen und Jungen im Gepäck. Diese Resonanz sei Ansporn und motiviere, auch weitere solcher Brunnen im Versorgungsgebiet zu installieren.

Der neue Brunnen wird mit kultureller Umrahmung feierlich eingeweiht. (Foto: Midewa)

Der Standort in Friedersdorf wurde gemeinsam mit der Gemeinde Muldestausee gesucht und gefunden. „Einfach ideal“, findet Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos), weil er stark frequentiert sei und sicher gut genutzt werde. Der Bauhof der Gemeinde hat die Midewa zudem tatkräftig mit Tiefbau- und Pflasterarbeiten unterstützt. Das Projekt hat die Midewa schon vor Jahren ins Leben gerufen. Viele solcher Brunnen sind dadurch auch schon in der hiesigen Region entstanden – und allesamt werden sie gern genutzt. Im Mai will der Wasserversorger nach und nach alle Trinkwasserbrunnen im Versorgungsgebiet aus dem Winterschlaf wecken und wieder in Betrieb nehmen.

Pizzeria des Ortes sponsert

Unterstützt in Friedersdorf hat neben den anderen Akteuren auch die hier ansässige Pizzeria Venezia mit dem Team um Katja Herzog. „Sie haben das gesamte Catering für die Eröffnungsfeier mit Pizzen, Canapés und Empfangssekt gesponsert“, sagt Ortschefin Naumann. Dafür bedankt sie sich ebenso ganz herzlich wie bei allen anderen Helfern, die zum Gelingen des Vorhabens beigetragen haben. Für Wasser indes musste diesmal nicht gesorgt werden, denn das gibt es ja nun vor Ort von der Midewa ... Auf dass es lange sprudeln möge!