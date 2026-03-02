Prozess am Landgericht Cannabiszucht statt Elektro-Recycling - Mann mietet Lagerhalle in Wolfen und erhält Bewährungsstrafe
Eine albanische Band hat in Wolfen Cannabis in Größenordnungen angebaut. Der Mieter der Lagerhalle stand nun in Dessau vor Gericht. Warum er eine recht milde Strafe bekam.
02.03.2026, 12:17
Wolfen/MZ. - Weil er in Wolfen eine Lagerhalle angemietet hatte, in der Cannabis angebaut wurde, hat das Landgericht Dessau einen 56-jährigen Leipziger am Freitag zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.