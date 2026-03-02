Eine albanische Band hat in Wolfen Cannabis in Größenordnungen angebaut. Der Mieter der Lagerhalle stand nun in Dessau vor Gericht. Warum er eine recht milde Strafe bekam.

Cannabiszucht statt Elektro-Recycling - Mann mietet Lagerhalle in Wolfen und erhält Bewährungsstrafe

Das Landgericht Dessau hat einen 56-Jährigen zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Wolfen/MZ. - Weil er in Wolfen eine Lagerhalle angemietet hatte, in der Cannabis angebaut wurde, hat das Landgericht Dessau einen 56-jährigen Leipziger am Freitag zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.