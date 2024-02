Mit einem deutlich verjüngten Kandidatenfeld geht die Partei „Die Linke“ im Altkreis Bitterfeld in den Kommunalwahlkampf. Doch Bitterfelds langjähriger Ortsbürgermeister Joachim Gülland ist nicht mehr dabei. Womit will die Partei bei den Wählern punkten?

Bitterfelds Ortsbürgermeister tritt nicht mehr an - Die Linke nominiert ihre Kandidaten

Wolfen/MZ. - Mit 22 Kandidatinnen und Kandidaten zieht der Ortsverband Bitterfeld-Wolfen-Umland der Partei „Die Linke“ in die Kommunalwahl im Altkreis Bitterfeld. Dabei handelt es sich laut Ortsvorsitzendem Marko Roye um eine Mischung aus Parteimitgliedern und Sympathisanten. Die Listen für die Stadt- und Gemeinderäte sowie die Ortschaftsräte hat die Gesamtmitgliederversammlung am Wochenende in Wolfen aufgestellt. Zugleich einigte man sich auf zehn inhaltliche Ziele.