Bitterfeld/MZ. - Der Frevel auf dem Bitterfelder Friedhof in der vergangenen Woche hat bei vielen Leserinnen und Lesern für Entsetzen gesorgt. „Wie kann man so etwas tun? Haben die oder der keine Ehrfurcht vor den Toten?! In Grund und Boden sollten sie sich schämen“, lautet so ein Kommentar auf der MZ-Facebook-Seite.