In der Nacht zum Sonnabend und zum Sonntag waren auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Polarlichter zu sehen. Ronny Ballstädt hat in Salzfurtkapelle den Fotoapparat herausgeholt.

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Eine Lichtershow der besonderen Art hat Ronny Ballstädt in der Nacht zum Samstag erlebt. Der Himmel über dem Zörbiger Ortsteil Salzfurtkapelle färbte sich in violetten Tönen. „Ich habe das Polarlicht mit der Kamera erwischen können“, sagt Ballstädt.

Ursache für das Phänomen sind Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde treffen. Dabei entstehen auf der Oberfläche der Sonne Eruptionen - und es werden neben Licht auch kleinste Teilchen in Richtung Erde geschleudert: elektrisch geladene Elektronen und Protonen.

Das Magnetfeld der Erde nimmt diese Teilchen auf und leitet sie zu den Polen ab, weshalb das Naturschauspiel in Nordeuropa so häufig zu sehen ist. Es tritt als Leuchten am Himmel in Erscheinung - auf der Erde sehen wir dann Polarlichter. Hier in der Region sind Polarlichter eher selten zu sehen.

Ein Sonnensturm kann auch GPS und Navigationssysteme stören - mit Folgen für den Flugverkehr, Stromnetze und die Raumfahrt. Experten stufen den aktuellen Sonnensturm als extrem ein. Das letzte Mal gab es das 2003. Damals kam es in Schweden zu Stromausfällen, in Südafrika wurden Transformatoren beschädigt.