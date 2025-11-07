Ein ganz besonderes Baby ist Anfang November im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld zur Welt gekommen. Der Chefarzt staunt und ist erleichtert.

Bitterfeld/MZ. - Ein ganz besonderes Baby ist im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld zur Welt gekommen. Umhüllt von seiner Decke sieht der kleine Felix gar nicht so imposant aus. Doch die Waage verrät es: Ganze 5.400 Gramm wog das Baby, als es Anfang November im Goitzsche Klinikum das Licht der Welt erblickte. Das Maßband zeigte eine Größe von 60 Zentimetern an.

„Ich wusste, dass Felix ein großes Baby wird“, erzählt Mutter Sarah aus Bitterfeld. „Aber dass er tatsächlich so groß und schwer wird, war dann doch eine Überraschung.“

Im Durchschnitt sind Babys bei ihrer Geburt 3.480 Gramm schwer und etwa 51 Zentimeter groß. Deshalb ist Felix’ Geburt nicht nur für seine Eltern, sondern auch für das Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe um Chefarzt Dr. Francis Nauck etwas ganz Besonderes.

„Derart große Babys sind sehr selten. In meiner Laufbahn habe ich bisher keinen vergleichbaren Fall erlebt“, erklärt Nauck in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich sehr, dass die Geburt ganz gewöhnlich und ohne Komplikationen verlaufen ist.“

Er und sein Team aus Hebammen und Frauenärzten wünschen dem gar nicht so kleinen Felix und seiner Familie alles Gute.

Mit 5.400 Gramm könnte Felix das schwerste Baby des aktuellen Jahres in Sachsen-Anhalt werden. Im vergangenen Jahr ging dieser Titel an einen Baby aus dem Jerichower Land, das 5.520 Gramm wog.