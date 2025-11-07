„Königreich Deutschland“ Sitzt Peter Fitzek noch in U-Haft?
Im Mai wurde der Verein „Königreich Deutschland“ verboten und vier Personen wurden festgenommen. Wie steht es jetzt um den vermeintlichen Monarchen aus Wittenberg? Das hat die MZ die Bundesanwaltschaft gefragt.
Karlsruhe/MZ/jjt. - Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen Mitglieder des „Königreichs Deutschland“, darunter auch der Wittenberger Peter Fitzek, dauern weiter an. Das erklärte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe auf MZ-Anfrage am Freitag.