Im Mai wurde der Verein „Königreich Deutschland“ verboten und vier Personen wurden festgenommen. Wie steht es jetzt um den vermeintlichen Monarchen aus Wittenberg? Das hat die MZ die Bundesanwaltschaft gefragt.

07.11.2025, 16:15
Peter Fitzek gehört zu den vier Verhafteten.
Peter Fitzek gehört zu den vier Verhafteten. (Foto: imago images/Robert Michael)

Karlsruhe/MZ/jjt. - Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen Mitglieder des „Königreichs Deutschland“, darunter auch der Wittenberger Peter Fitzek, dauern weiter an. Das erklärte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe auf MZ-Anfrage am Freitag.