Ein Restaurant am Goitzschesee präsentiert sich mit neuem Charme und neuem Namen. Der Sandersdorfer Betreiber will für Wohnzimmeratmosphäre sorgen.

Aus „Stadthafen“ wird der „Heimathafen“: Restaurant an der Goitzsche will mit neuem Konzept punkten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - So einfach kann es manchmal sein. Man nehme von jedem etwas: Gefühl, Charme, Ausstrahlung, Charakter, Spaß am Neuen, Heimatliebe ... Und schon ist der Name Programm. Denn in Kürze wird aus dem Restaurant „Stadthafen“ in Bitterfeld der „Heimathafen“.