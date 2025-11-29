In Sandersdorf-Brehnas viertgrößtem Ortsteil Zscherndorf wird derzeit viel gebaut. Am Mittwochabend machten Bürgerinnen und Bürger ihrem Ärger Luft. Was sagten Steffi Syska und Eric Römbach zu den kritisierten Punkten?

In der Zscherndorfer August-Bebel-Straße haben die Anwohner immer noch keine Gelegenheit, in ihren Grundstücken zu parken.

Zscherndorf/MZ. - In Zscherndorf reiht sich derzeit eine Baustelle an die nächste – und viele Leute haben das Gefühl, dass ihr Ort aus dem Tritt kommt. Bei einer Einwohnerversammlung mit Ortsbürgermeister Eric Römbach (Bündnis für Zscherndorf) und Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) nutzten sie die Gelegenheit, auf Probleme hinzuweisen: von fehlender Beleuchtung über den Winterdienst bis hin zu Lärm und Drogenfunden am Lutherplatz.