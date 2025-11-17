Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska spricht über stabile Einwohnerzahlen, geplante Projekte und neue Ideen aus den Ortsteilen. Auch Bürger haben Fragen.

Sandersdorf/MZ. - Im Mehrgenerationentreff Sandersdorf hat Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) am 13. November 2025 einen umfassenden Blick auf die Lage von Sandersdorf-Brehna gegeben. Der Saal war gut gefüllt, die Fragen vielfältig – von großen Investitionen bis zu ganz praktischen Sorgen aus den Ortsteilen. Dass Sandersdorf-Brehna trotz schwieriger Rahmenbedingungen stabil bleibt, war einer der zentralen Punkte ihres Berichts.