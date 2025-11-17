weather regenschauer
  4. Tolle Resonanz: Jubel, Trubel, Mosaik - Comic-Börse in Wolfen feiert 20. Auflage mit über 500 Besuchern

Die 31. Mosaik-Börse fand am Wochenende in Wolfen statt. Hier feierte man ein rundes Jubiläum.

Von Silke Ungefroren 17.11.2025, 14:36
Der Andrang im Wolfener Kulturhaus ist wie immer enorm.
Wolfen/MZ. - Noch bevor die Wandelhalle im Wolfener Kulturhaus ihre Türen am Sonnabend öffnet, steht ein großer Pulk an Menschen davor. Der Grund dafür ist schnell klar: Hier findet die nunmehr 30. Mosaik-Börse statt, die Fans der Digedags und Abrafaxe aus den gleichnamigen Comics von Hannes Hegen zu Hunderten anzieht. Das von ihm begründete Mosaik erschien übrigens erstmalig vor 70 Jahren.