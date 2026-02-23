Für die beliebte Strandbar „Tiki“ in Bitterfeld kann jetzt gespendet werden. Ein Feuer hatte den sonst friedlichen Ort im Januar zerstört. Jetzt sollen die Aufräumarbeiten starten.

Abgebrannte Tiki-Strandbar in Bitterfeld bittet um Unterstützung - Spendenaufruf bei „Gofoundme“

Mitte Januar hat es in der Bar am Goitzschesee gebrannt.

Bitterfeld/MZ. - Die beliebte Tiki-Strandbar in Bitterfeld ist in der Nacht vom 12. zum 13. Januar durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Der Brand hat die Strandbar am Goitzschesee vollständig zerstört.