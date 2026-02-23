Nach dem Mega-Stromausfall in Berlin gibt es eine Anfrage aus dem Stadtrat in Allstedt. Wie die Zweifeldhalle Allstedt aufgerüstet wird und warum eine Grundschule Amok-Türen bekam.

Wie ist die Einheitsgemeinde Allstedt für große Notfälle gerüstet?

Eine Frau zündet mit dem Feuerzeug ein Teelicht an.

Allstedt/MZ. - Ein tagelanger Stromausfall in weiten Teilen von Berlin nach einem Anschlag auf eine Versorgungsleitung hat im Januar für Schlagzeilen gesorgt. Aus dem Allstedter Stadtrat fragte Günther Neumann (AfD) nach, wie die Einheitsgemeinde Allstedt in Notsituationen ganz allgemein und speziell bei einem tagelangen Stromausfall gewappnet wäre.