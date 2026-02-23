weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Verkehr in Wittenberg: Ampelausfall an der B187: Störung am Dessauer Ring

An der Kreuzung Dessauer Ring/Hafenbrücke in Wittenberg ist am Montag eine Ampel ausgefallen. Was den Defekt verursacht hat.

23.02.2026, 15:15
Eine defekte Ampel hat am Montag den Verkehr in Wittenberg beeinträchtigt.
Eine defekte Ampel hat am Montag den Verkehr in Wittenberg beeinträchtigt. (Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa)

Wittenberg/MZ. - Eine defekte Ampel hat am Montagmorgen ab 9.30 Uhr den Verkehr an der Kreuzung B187/Dessauer Ring/Hafenbrücke in Wittenberg beeinträchtigt. Wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilte, wurde die Straßenmeisterei von der Polizei darüber informiert.

Defekte Ampel an B187 in Wittenberg

Gegen 14.30 Uhr gab die Behörde Entwarnung: Die Anlage sei wieder in Betrieb. Ursache war ein sogenannter „Rotlichtausfall“ – ein LED-Element war defekt und musste ersetzt werden.