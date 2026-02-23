Bei einer Verkehrskontrolle in Weißenfels war in der Nacht zu Montag für einen betrunkenen Autofahrer Endstation. Wie viel der Mann intus hatte.

Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto musste ein offensichtlich betrunkener Autofahrer bei einer Kontrolle in Weißenfels im Burgenlandkreis für den Alkoholtest ins Gerät pusten.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen betrunkenen Pkw-Fahrer ertappt. Wie das Revier Burgenlandkreis mitteilte, stieg den Beamten bei der Kontrolle des Mannes in der Herderstraße starker Alkoholgeruch in die Nase. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,72 Promille. Die Beamten nahmen den Weißenfelser anschließend mit ins Krankenhaus zur Abgabe einer Blutprobe. Nun wird gegen den Mann ermittelt. Zudem sei sein Führerschein sichergestellt worden.