Nahverkehr auf dem Land Saftbahn-Studie überzeugt – Bürger zwischen Zukunftseuphorie und Bedenken
Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist eindeutig. Die Reaktivierung der Bahnstrecke würde sich klar lohnen. Doch was sagen die Menschen aus der Region zu dieser Idee?
Aktualisiert: 23.02.2026, 14:04
Zörbig/MZ. - Die vom Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie, die am Donnerstag vorgestellt wurde, spricht eine klare Sprache. Rein rechnerisch würde sich die Wiederbelebung der Zugstrecke von Stumsdorf über Zörbig, Großzöberitz, Sandersdorf bis nach Bitterfeld kosten-nutzentechnisch eindeutig rechnen. Auch seitens des Landes ist man von dem Ergebnis der Studie überzeugt und will weitere Schritte in die Wege leiten.