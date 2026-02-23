Wer arbeiten kann, soll für Sozialleistungen auch etwas tun - Mansfeld-Südharz will Leistungsempfänger unter 25 Jahre jetzt stärker zur Aufnahme einer Tätigkeit drängen. Wie das Land per Federstrich dabei helfen könnte.

Nun doch: Mansfeld-Südharz will junge Bürgergeld-Empfänger zur Arbeit ermutigen

Sangerhausen/MZ. - Nun also doch: Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz sollen jetzt arbeitsfähige junge Bürgergeldempfänger stärker dazu gebracht werden, eine geregelte Tätigkeit aufzunehmen. Darauf habe man sich in einer Beratung mit dem Jobcenter geeinigt, sagt Landrat André Schröder (CDU). Der Landkreis ist gemeinsam mit der Arbeitsagentur Träger des Jobcenters.