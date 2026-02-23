Vor Jahren haben die Stickstoffwerke der Stadt Wittenberg Geld zur Errichtung von Grillplätzen gespendet. Passiert ist seitdem wenig. An einem von drei Standorten soll es jetzt losgehen. Warum auch das für Kritik sorgt.

Was wird aus den geplanten Grillplätzen in Wittenberg?

Am Amselgrund soll ein Grillplatz entstehen. In der Diskussion ist aber die Ausstattung.

Wittenberg/MZ. - Im März ist es drei Jahre her, dass die SKW Stickstoffwerke Piesteritz Geld für die Errichtung von öffentlichen Grillplätzen gespendet hatten. Einige Monate später rief die Stadt ihre Bürger zur Umfrage auf: Wo sollen diese Plätze eingerichtet werden? Die Resonanz war nicht schlecht. Fast 550 Wittenberger stimmten ab. Nur: Seitdem ist kein Grillplatz entstanden. Woran liegt das?