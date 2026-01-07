weather heiter
Deutschland
  4. Neueröffnung: Vom Traum zum Ziel - Ukrainerin eröffnet neuen Kosmetiksalon in Bernburg

Die Ukrainerin Olena Shatunovska hat vor kurzem in Bernburg einen Kosmetiksalon eröffnet. Wie sie ihre Idee in die Tat umgesetzt hat.

Von Nataliia Laptieva 07.01.2026, 12:09
In Bernburg ist ein neuer Kosmetiksalon eröffnet worden. Die Salonbesitzerin Olena Shatunovska (Mitte) mit ihren Kolleginnen Svetlana Tryhub (l.) und Oksana Ivanchuk (r.). (Foto: Hanna Tatochenko)

Bernburg/MZ. - Mehr als 15 Jahre arbeitete Olena Shatunovska als Kosmetikerin in ihrer Heimatstadt Charkiw in der Ukraine. Sie hatte ihr eigenes Geschäft, Stammkunden und ein komfortables Leben. Der Krieg zerstörte jedoch ihr Zuhause und zwang sie nicht nur, ihre Heimat zu verlassen, sondern auch ein neues Leben von Grund auf zu beginnen.