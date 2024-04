Die Plakette soll am 1. Juni feierlich übergeben werden.

Seit zweieinhalb Jahren kann auch Beachvolleyball in Schackstedt gespielt werden.

Schackstedt/MZ. - Dass sie ein familienfreundlicher Sportverein sind, der für alle Generationen offen ist, haben die Mitglieder des Schackstedter SV in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Doch nun haben sie es auch offiziell: Denn der Verein ist als „Familienfreundlicher Sportverein“ vom Landessportbund ausgezeichnet worden. Dafür hatten sich die Schackstedter selber beworben - und mussten so einige Kriterien erfüllen, wie Anke Gerstenberger vom Schackstedter SV sagt. So musste etwa ein Schutzkonzept für Kinder erstellt werden.