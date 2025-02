SLK live: Der Newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Eine Tschechin als nächste Stadtschreiberin in Aschersleben, eine Sumpfohreule aus Schweden, die in Bernburg aufgepäppelt wird, internationale Kostüme zum Auftakt des Faschings im Rautenkranz in Barby: Im Ticker von Montag, 17. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.