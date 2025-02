Aschersleben/MZ - Herzluftballons, flackerndes Kerzenlicht, rote Rosen und kleine Liebesbriefe. In der Stephanikirche stehen am Freitag alle Zeichen auf Liebe. Passend zum Valentinstag hat die evangelische Kirche in Aschersleben zu einem ganz besonderen Gottesdienst eingeladen: „All you need is love“ ist das Motto des Abends mit stimmungsvoller Musik, inspiriert von Adele, Lady Gaga und den Beatles sowie der ganz besonderen Botschaft, die „manchmal im Zusammenhang mit dem Valentinstag vergessen wird“, wie Pfarrerin Anne Bremer sagt. Denn es gehe nicht um den Konsum, sondern um die Liebe in allen ihren Facetten.

