Auch in diesem Jahr werden beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen die besten Vorleser in der Kreisbibliothek in Aschersleben ermittelt.

Wieder werden in der Kreisbibliothek in Aschersleben die Kinder aus den verschiedenen Orten des Salzlandes vor der Jury, vor Familie und Freunden ihre Texte vorlesen.

Aschersleben/MZ - Am Mittwoch, 19. Februar, findet in Aschersleben der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt. Ab 15 Uhr wird in der Kreisbibliothek der oder die Beste im Salzlandkreis ermittelt. MZ-Reporter Thilo Leuschner hat bei Bibliotheksleiterin Susanne van Treek in Erfahrung gebracht, was diesen Wettbewerb so attraktiv macht.

Wie wird der Kreissieger im Vorlesen ermittelt?

Alle Schulen im Salzlandkreis schicken ihre jeweiligen Schulsieger und diese dürfen ein Buch vorstellen und eine Passage daraus vorlesen. Eine fünfköpfige Jury, zu der auch ich gehöre, bewertet dann die einzelnen Leistungen nach verschiedenen Kriterien. Wer sich insgesamt am besten anstellt, wird von uns dann als Salzlandkreis-Sieger zum Bezirksentscheid geschickt.

Ist denn auf Kreisebene das Niveau schon so hoch, dass das Zuhören Spaß macht?

Mir auf jeden Fall. Die Kinder verstehen es, gute Textstellen auszuwählen. Mal ist es lustig, mal spannend. Auch als Erwachsener kann man in den Bann von Kinderbüchern gezogen werden – vor allem, wenn sie gut vorgelesen werden. Und selbst ich lerne ab und zu noch neue Bücher kennen.

Gibt es da denn von Jahr zu Jahr große Unterschiede?

Ja, denn jedes Kind darf ja sein Buch selbst wählen. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie sich die Interessen der Kinder wandeln und welche Bücher sie auswählen. Dadurch stellen wir immer wieder fest, wie wichtig das Lesen eigentlich ist.

Kann man den Vorlesewettbewerb als Zuhörer mitverfolgen?

Ja. Der Großteil des Publikums besteht natürlich aus den Eltern und Großeltern der Kinder, die an diesem Nachmittag antreten. Aber grundsätzlich ist die Veranstaltung öffentlich und jeder kann sie besuchen.