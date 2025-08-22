Auf der A9 zwischen Dessau-Ost und Dessau-Süd ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer des Wohnmobils musste über die Frontscheibe aus dem Fahrzeug geholt werden.

Schwerer Unfall auf A9 bei Dessau - Wohnmobil kippt um und durchbricht die Leitplanke

Das Wohmmobil hatte auf der A9 die Leitplanke durchbrochen und wurde mit einer Winde wieder aufgerichtet.

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 bei Dessau ist am Freitag, 22. August, ein Wohnmobil umgekippt und hat die Leitplanke durchbrochen. Es kam erst im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer wurde verletzt.