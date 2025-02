Warum das Tier aus Schweden nach Deutschland kam und nun in Bernburg wieder aufgepäppelt wird.

Sumpfohreule bereitet Sorgen in Bernburg

Eulenmann Jens Haberlandt betreut aktuell diese Sumpfohreule, die mit einem seltenen Parasiten bei Ovelgünne in der Börde aufgefunden wurde.

Bernburg/MZ. - Auf einer Ackerfläche in der Nähe von Ovelgünne in der Börde saß sie – nicht mehr flugfähig, sichtbar krank. Spaziergänger hatten die Sumpfohreule gefunden und daraufhin Dr. Andres Pohl verständigt, der eine Praxis für Kleintiere und Vögel in Haldensleben hat.