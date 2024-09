Wer der Nachmieter des Hagebau-Marktes in Bernburg wird, wie ein Jugendrichter in Aschersleben seine Urteile sieht, warum einem Mann in Schönebeck nach einer Party Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen wird: Im Ticker von Montag, 30. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.12 Uhr: In Mehringen wird am kommenden Wochenende, 5. und 6. Oktober, groß gefeiert. Zum 29. Mal wird zu Erntedank und Herbstmarkt eingeladen. Am Sonnabend geht es um 14 Uhr mit einem Schaupflügen mit alter und neuer Landtechnik An der Insel in Mehringen los.

Die Teilnehmer des Schaupflügens vergnügen sich anschließend ab 15.30 Uhr bei Geschicklichkeitsspielen, ehe um 20 Uhr zum Tanz ins Festzelt geladen wird. Am Sonntag startet um 10 Uhr der traditionelle Umzug mit alter Landtechnik und Pferden in verschiedener Anspannung. Begleitet wird der Umzug vom Mehringer Spielmannszug.

Anschließend wird auf dem Festplatz alles noch einmal einzeln vorgestellt, ab 12 Uhr können sich die Gäste gut unterhalten unter anderem beim Bratwurstschießen, an der Station der Kettensägenschnitzer, am Kinderkarussell und vielem mehr. Um 14 Uhr hält Pastorin Lisock ein Grußwort, die Einetaler Jäger sowie Toni Tietzel unterhalten musikalisch.

Der Eintritt am Sonnabend ist frei, am Sonntag zahlen Erwachsene fünf Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Sport, Spiel und Spaß im Ballhaus

6.44 Uhr: Zum Sport-, Spiel- und Spaßtag lädt die Stadt Aschersleben ins Ballhaus ein. Am morgigen Dienstag ist dort von 11 bis 15 Uhr für jede Menge Abwechslung gesorgt mit Hüpfburg, XXL Fußball Darts, Federball und Tischtennis und Beachvolleyball.

Die Kletterhalle und die Schwimmhalle können genutzt werden, in der Arena können die Kinder und Jugendlichen Inliner und Scooter fahren. Und weil das alles hungrig und durstig macht, ist für einen Imbiss gesorgt.

Wer kommt nach Bernburg ins Stadtteilzentrum Südost?

6.26 Uhr: Die Nachmieter für den Hagebau-Markt in Bernburg stehen fest: Für den Umbau des Stadtteilzentrums Südost muss der Bernburger Stadtrat einen geänderten Bebauungsplan beschließen.

Die Ladenpassage im Stadtteilzentrum Südost soll gänzlich zurückgebaut werden, die Eingänge werden auf Wunsch der Gewerbetreibenden nach außen verlegt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie weit die Pläne der Eigentümer bislang genau gediehen sind, erfahren Sie hier.

Wie ein Jugendrichter in Aschersleben seine Urteile sieht

6.17 Uhr: Wenn Christian Häntschel als Kind Ungerechtigkeiten erlebte, dann ärgerte ihn das. „Jura zu studieren, war seit der Kindheit mein Traum“, sagt er. Er wollte wissen, was Gerechtigkeit ist.

Christian Häntschel ist Jugend- und Strafrichter in Aschersleben. (Foto: Detlef Anders)

Seit drei Jahren fällt Häntschel Urteile über junge und erwachsene Straftäter in Aschersleben. Ob er sich besonders milde oder streng, erzählt er Ihnen hier.

Wegen Vergewaltigung vor Gericht

5.58 Uhr: Im Amtsgericht Schönebeck ist ein 38-Jähriger aus dem Bördeland wegen Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt.

Vor dem Schönebecker Amtsgericht muss sich ein 38-Jähriger unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. (Symbolfoto: dpa)

Er soll eine Frau im Bördeland nach einem Partybesuch vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung.