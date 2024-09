Aschersleben/MZ - In der jüngsten Sitzung des Ascherslebener Stadtrates sollte eine neue Hundesteuersatzung beschlossen werden. Doch es kam anders. Eine Mehrheit von 16 gegen elf Stimmen schloss sich dem Geschäftsordnungsantrag von Stadtrat Maik Planert (CDU/FDP) an, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. „Unsere Fraktion müsste ansonsten die Zustimmung zur neuen Hundesteuersatzung verweigern“, kündigte er an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.